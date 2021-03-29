«Ливерпуль» покупает защитника «РБ Лейпцига» за 40 млн евро

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29 Марта 2021, 10:58,
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Французский защитник Ибраима Конате покинет «РБ Лейпциг» и продолжит карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Согласно сведениям The Athletic, 21-летнего футболиста подпишет «Ливерпуль».
Согласно данным источника, руководство мерсисайдского клуба заплатит за переход Конате 40 миллионов евро. «Ливерпуль» выиграл борьбу за игрока у лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
Ибраима защищает цвета команды из Лейпцига с 2017-го года, перебравшись из «Сошо». В нынешнем сезоне чемпионата Германии футболист провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Ибраима Конате