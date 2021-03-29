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«Ливерпуль» заинтересовался турецким голкипером

29 Марта 2021, 09:30,

Турецкий вратарь Угурджан Чакыр, выступающий у себя на родине за «Трабзонспор», находится в сфере интересов нескольких европейских клубов.

Согласно информации Express, подписать вратаря могут «Севилья», «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг». Источник отмечает, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер 24-летнего футболиста 17,5 миллиона евро.

Чакыр выступает в составе «Трабзонспора» с 2014-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции голкипер принял участие в 28 поединках, в которых пропустил 29 голов и десять раз отстоял на ноль.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Севилья, РБ Лейпциг, Угурджан Чакыр
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