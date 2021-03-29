Топ-клубы АПЛ поборются с «Арсеналом» за Эдегора

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, который играет на правах аренды за лондонский «Арсенал», может задержаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает AS, топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании контракта с 22-летним норвежским футболистом. Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» готовы предложить сотрудничество Эдегору. Кроме того, «канониры» также желают подписать Мартина на постоянной основе.

«Королевский» клуб готов расстаться с полузащитником, поскольку главный тренер Зинедин Зидан не видит игрока в своей команде.

В текущем сезоне чемпионата Англии Эдегор провел восемь матчей и забил один гол.