Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Топ-клубы АПЛ поборются с «Арсеналом» за Эдегора

29 Марта 2021, 09:10,

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, который играет на правах аренды за лондонский «Арсенал», может задержаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает AS, топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании контракта с 22-летним норвежским футболистом. Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» готовы предложить сотрудничество Эдегору. Кроме того, «канониры» также желают подписать Мартина на постоянной основе.

«Королевский» клуб готов расстаться с полузащитником, поскольку главный тренер Зинедин Зидан не видит игрока в своей команде.

В текущем сезоне чемпионата Англии Эдегор провел восемь матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Ливерпуль, Мартин Эдегор
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Комментарии (3)
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0
Oscar2
29 Марта 2021, 10:56

И здесь Челси... Ненасытный Абрамович)

0
Ibray
29 Марта 2021, 11:56

Однажды Киссинджера спросили, что такое "челночная дипломатия".
Это универсальный метод!
Поясню на примере:
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
-Каким образом?
Очень просто.
Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня, и спрашиваю: "Хочешь жениться на американке?"
-На хрена? У нас своих девчонок полно!
Да, но она дочка миллиардера!
-О, это меняет дело!
Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка и спрашиваю: "Хотите иметь президентом сибирского мужика?"
-Фу! Зачем?
А если он при этом будет зятем Рокфеллера?
-О, это, конечно, меняет дело!
После этого я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю: "Хотите иметь зятем русского мужика?"
-Что Вы несете, у нас в семье все - финансисты!
А он как раз президент швейцарского банка.
-О, это меняет дело!
Сьюзи, поди сюда, мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка!
-Фи! Все эти финансисты дохляки...
Но этот здоровенный сибирский мужик!
-О, это меняет дело!

0
Ibray
29 Марта 2021, 11:57

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