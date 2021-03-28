​«Арсенал» попробует подписать Фекира, если не удержит Эдегора

Лондонский «Арсенал» уже сейчас строит планы на трансферное лето. Как сообщает Goal.com, приоритетом «канониров» является сохранение в своих рядах Мартина Эдегора, выступающего за них на правах аренды. Лондонцы предпочитают выкупить норвежца, однако есть риск, что клуб не потянет требований «Реала». Тогда «Арсенал» попробует продлить срок аренды Эдегора.

Если удержать Эдегора не получится, то «Арсенал» переключится на Набиля Фекира из «Бетиса». По данным источника, в контракте Фекира прописана опция выкупа за 90 миллионов евро, но испанский клуб на фоне финансовых проблем готов рассмотреть предложение в 30 миллионов.

Двадцатисемилетний Набиль Фекир забил три гола и отдал шесть голевых передач в тридцати матчах нынешнего сезона.