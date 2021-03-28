Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Арсенал» попробует подписать Фекира, если не удержит Эдегора

28 Марта 2021, 16:47,

Лондонский «Арсенал» уже сейчас строит планы на трансферное лето. Как сообщает Goal.com, приоритетом «канониров» является сохранение в своих рядах Мартина Эдегора, выступающего за них на правах аренды. Лондонцы предпочитают выкупить норвежца, однако есть риск, что клуб не потянет требований «Реала». Тогда «Арсенал» попробует продлить срок аренды Эдегора.

Если удержать Эдегора не получится, то «Арсенал» переключится на Набиля Фекира из «Бетиса». По данным источника, в контракте Фекира прописана опция выкупа за 90 миллионов евро, но испанский клуб на фоне финансовых проблем готов рассмотреть предложение в 30 миллионов.

Двадцатисемилетний Набиль Фекир забил три гола и отдал шесть голевых передач в тридцати матчах нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Бетис, Трансферы футбола - лето 2021, Набиль Фекир, Мартин Эдегор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола