​Шесть самых болезненных поражений Моуринью

«Тоттенхэм» не избалован трофеями, поэтому должен трепетно относиться к каждой возможности пополнить свой клубный музей. Одна из таких возможностей у «шпор» была в Лиге Европы, но лондонцы с треском провалились в 1/8 финала, уступив загребскому «Динамо» на выезде со счётом 0:3 после домашней победы 2:0. Жозе Моуринью приглашали в «Тоттенхэм» ради трофеев, поэтому для португальца результат в Хорватии стал серьёзным ударом. Впрочем, в славной карьере Особенного были и другие неудачные вечера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает наиболее болезненные поражения Моуринью.

«Ливерпуль» - «Челси» 1:0 (2005)

Жозе Моуринью трижды приводил «Челси» к чемпионским титулам Премьер-лиги, но Лига чемпионов так и не покорилась португальцу в Лондоне. Ближе всего к «ушастому» трофею «пенсионеры» Жозе подбирались в его дебютном сезоне в Англии. Тогда «Челси» уступил в полуфинале «Ливерпулю». В двух играх зрители увидели только один гол, автором которого стал Луис Гарсия. Этот гол окутан тайной – по сей день непонятно, пересёк мяч линию ворот или нет. Моуринью, конечно, считает, что гола не было. Забивший тот гол Гарсия как-то говорил, что и сам бы на месте Жозе утверждал подобное.

Рафаэль Бенитес, возглавлявший тогда «Ливерпуль», недавно вспоминал то противостояние с «Челси». Испанский тренер назвал лондонцев, «наверное, сильнейшей командой Европы на тот момент». В финал же пробился «Ливерпуль», который затем завоевал трофей Лиги чемпионов по итогам невероятного стамбульского финала против «Милана».

«Барселона» - «Реал» 5:0 (2010)

Жозе Моуринью часто связывают с оборонительным и даже трусливым футболом, но в «Реале» всё было не так. Рекорд «сливочных» по голам в одном чемпионате при Моуринью до сих пор никто не побил, хотя прошло уже десять лет. В ноябре 2010 года Жозе решил смело сыграть на «Камп Ноу», выпустив против «Барселоны» с первых минут Месута Озила, Анхеля ди Марию, Криштиану Роналду и Карима Бензема. Риск себя не оправдал, и «Реал» проиграл со счётом 0:5. Это одно из наиболее однозначных «эль класико» за всю историю – одна команда значительно превосходила другую на поле. Голы забили Хави, Педро, Вилья (дубль) и Суарес, а Серхио Рамос в концовке был удалён.

«Реал» - «Бавария» 2:1, 1:3 пен (2012)

Сам Жозе Моуринью считает своим наиболее болезненным тренерским поражением полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии» в 2012 году. Моуринью называл свой «Реал» образца того времени лучшей командой Европы. «Сливочные» действительно были хороши и могли завоевать трофей Лиги чемпионов. После поражения от «Баварии» в первом полуфинале со счётом 1:2 мадридцы победили с таким же результатом в ответном поединке, но в итоге уступили по пенальти. Спустя годы Моуринью сокрушался о том, что одиннадцатиметровые не реализовали Криштиану Роналду, Кака и Серхио Рамос, в которых он был максимально уверен.

«Боруссия» - «Реал» 4:1 (2013)

«Не понимаю, как 1:1 превратились в 1:4», - говорил расстроенный Жозе Моуринью апрельским вечером в Дортмунде. Второй год подряд «Реал» остался без финала Лиги чемпионов, снова проиграв немецкой команде в полуфинале. Дортмундский вечер для «сливочных» испортил Роберт Левандовски, который записал на свой счёт покер. Особенно стоит отметить ударный отрезок с голами польского форварда на 50-й, 55-й и 66-й минутах. К чести команды Моуринью, она вернулась в борьбу за билет в финал в ответном поединке, но победы 2:0 с двумя голами в концовке оказалось недостаточно.

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (2016)

В октябре 2016-го года Жозе Моуринью, ранее работавший с «Челси» на протяжении двух отрезков времени, впервые приехал на «Стэмфорд Бридж» в качестве тренера другой английской команды. План «Манчестер Юнайтед» на ту игры быстро провалился – Педро открыл счёт уже на первой минуте. Дальше «пенсионеры» отпраздновали ещё три взятия ворот, и после финального свистка на табло горел счёт 4:0. Та игра запомнилась не только самым крупным поражением Моуринью в Премьер-лиге, но и конфликтом Особенного с Антонио Конте. Португальцу не понравилось, как бурно итальянец праздновал забитые голы своей команды.

«Манчестер Юнайтед» - «Севилья» 1:2 (2018)

Жозе Моуринью не удалось привести «Манчестер Юнайтед» к успеху в Лиге чемпионов. Португалец лишь раз выступил у руля «красных дьяволов» в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента и громко провалился. После нулевой ничьей в гостях у «Севильи» «МЮ» считался фаворитом перед ответным поединком на «Олд Траффорд». Но команда Моуринью в тот вечер была слишком трусливой. Манкунианцы не рисковали, как вдруг за двадцать минут до конца встречи забил соперник. Подопечным Моуринью пришлось раскрываться, но они лишь пропустили ещё раз. «Дьяволы» смогли лишь сократить разрыв – 1:2.