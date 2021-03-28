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​Фергюсон рассказал, что было самым трудным в его карьере

28 Марта 2021, 14:54,

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, что было наиболее трудным в его карьере.

«Что касается сожалений, то вспоминаю мою команду 1994 года, когда четвёрка защитников постарела вместе. Это самая ужасная вещь, которая может случиться с тренером, потому что эти парни были фантастическими для меня. Пол Паркер, Стив Брюс, Гари Паллистер, Денис Ирвин – фантастические футболисты. Мне удалось организовать их переходы, и они хорошо восприняли это, но сказать им было очень, очень сложно.

То же самое происходит, когда нужно отпустить молодого игрока. Когда парню 17-18 лет, ужасно сказать ему: «Нам очень жаль, но ты уходишь». Это худшее чувство, ведь все его амбиции и надежды связаны с тем, чтобы сыграть за «Манчестер Юнайтед» при 75 тысячах зрителей. Это стремление каждого молодого парня из академии, и это очень больно. Я ненавидел эти моменты», - цитирует Фергюсона Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон
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