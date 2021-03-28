Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Мюллер: «АПЛ – главная лига в мире, но я не думаю, что их команды суперсильные»

28 Марта 2021, 14:29,

Футболист «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением об английской Премьер-лиге.

«Я являюсь поклонником напряжения, которое царит в Премьер-лиге Англии, потому что там больше больших клубов. Но я не знаю, действительно ли качество команд там выше, ведь зачастую мы хорошо выступаем против команд из Англии. Не думаю, что они суперсильные. Но, конечно, там высокая конкуренция, каждую неделю там проходят афишные матчи.

Я уверен, что АПЛ – главная лига мира. Но это вовсе не означает, что их клубы самые сильные. Если свести четвёртое место АПЛ и четвёртое место Бундеслиги в плей-офф, то любая команда может пройти дальше», - сказал Мюллер Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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