​В «Манчестер Сити» уверены, что де Брёйне продлит контракт

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28 Марта 2021, 10:52,
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В «Манчестер Сити» уверены в продлении контракта с полузащитником Кевином де Брёйне. В клубе считают вопрос подписания нового трудового соглашения с бельгийцем делом времени, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года. Бельгиец выступает за «горожан» с лета 2015 года. Если брать нынешний сезон, то в тридцать одном матче во всех соревнованиях де Брёйне записал на свой счёт семь забитых голов и шестнадцать результативных передач на партнёров.
Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт третьего апреля против «Лестера».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне