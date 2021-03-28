​В «Манчестер Сити» уверены, что де Брёйне продлит контракт

В «Манчестер Сити» уверены в продлении контракта с полузащитником Кевином де Брёйне. В клубе считают вопрос подписания нового трудового соглашения с бельгийцем делом времени, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года. Бельгиец выступает за «горожан» с лета 2015 года. Если брать нынешний сезон, то в тридцать одном матче во всех соревнованиях де Брёйне записал на свой счёт семь забитых голов и шестнадцать результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт третьего апреля против «Лестера».