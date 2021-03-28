​«Манчестер Сити» приостановил переговоры со Стерлингом

«Манчестер Сити» приостановил переговоры по новому контракту с вингером Рахимом Стерлингом, сообщает The Sun. Футболист уже провёл с клубом предварительные переговоры. По данным источника, Стерлинг хочет заключить пятилетний контракт с повышением зарплаты с 275 до 320 тысяч фунтов (почти 375 тысяч евро) в неделю. Клуб решил взять паузу в этом вопросе.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года после перехода из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне вингер записал на свой счёт тринадцать голов и десять результативных передач в тридцати восьми поединках во всех соревнованиях.