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​«Манчестер Сити» приостановил переговоры со Стерлингом

28 Марта 2021, 10:22,

«Манчестер Сити» приостановил переговоры по новому контракту с вингером Рахимом Стерлингом, сообщает The Sun. Футболист уже провёл с клубом предварительные переговоры. По данным источника, Стерлинг хочет заключить пятилетний контракт с повышением зарплаты с 275 до 320 тысяч фунтов (почти 375 тысяч евро) в неделю. Клуб решил взять паузу в этом вопросе.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года после перехода из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне вингер записал на свой счёт тринадцать голов и десять результативных передач в тридцати восьми поединках во всех соревнованиях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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odessa83234
28 Марта 2021, 12:13

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