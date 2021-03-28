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​Кейн не уверен, что останется в «Тоттенхэме»

28 Марта 2021, 09:29,

В своё время Гарри Кейн говорил о намерении провести в «Тоттенхэме» всю карьеру, но теперь форвард не уверен, что останется.

«Нужно ли мне уходить из «Тоттенхэма» ради трофеев? Думаю, сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Важно, чтобы моё внимание было сосредоточено на предстоящих матчах за сборную Англии, оставшейся части сезона с «Тоттенхэмом» и чемпионате Европы. Думать о предложениях и слухах было бы разрушительно с точки зрения моей работы.

Мне нравится быть сосредоточенным на цели и работе, а именно на сильном финише сезона с «Тоттенхэмом», победах сборной Англии и отличном чемпионате Европы. Я стараюсь держаться подальше от предложений, насколько это возможно. Я сконцентрирован на своей работе до конца лета, а затем мы посмотрим, что будет дальше», - цитирует Кейна Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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