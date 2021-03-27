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​Жоржиньо: «В Лондоне даже не знают, что такое солнце»

27 Марта 2021, 22:13,

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался по поводу британской погоды. Футболист проводит за лондонский клуб вот уже третий сезон.

«Нет слов, которыми бы я мог описать то, как я скучаю по Неаполю. А кто бы на моём месте не скучал? В Лондоне так холодно, что здесь даже не знают, что такое солнце», - цитирует Жоржиньо Goal.com со ссылкой на интервью игрока для Canale21.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Жоржиньо провёл за «Челси» двадцать восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас.

Отметим, что слухи регулярно связывают Жоржиньо с возвращением в итальянский чемпионат.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Жоржиньо
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