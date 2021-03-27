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Бэйл не входит в планы «Реала»

27 Марта 2021, 18:44,

Гарет Бэйл не входит в планы «Реала» на следующий сезон. Как сообщает Marca, в летнее трансферное окно мадридский клуб будет стараться избавиться от валлийского футболиста, чтобы сократить расходы.

Ранее в прессе проскакивали слова Бэйла о том, что после окончания срока аренды в «Тоттенхэме» он планирует вернуться в «Реал» и отыграть оставшийся год по контракту. Впрочем, позже агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что слова Бэйла были вырваны из контекста. По словам агента, о будущем Бэйла говорить пока рано.  

В этом сезоне Гарет Бэйл забил десять голов и отдал три голевых паса в двадцати пяти матчах за «Тоттенхэм».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Марта 2021, 19:06

конечно же не входит он в интересы Реала , как не входит и Криштиану , если бы входили их бы не продали и не отдали в аренду

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