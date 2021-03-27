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​Фергюсон рассказал, как подбирал игроков для «Манчестер Юнайтед»

27 Марта 2021, 18:33,

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как он подбирал игроков для команды.

«Думаю, моих футболистов можно разделить на несколько категорий. К первой относятся те, у которых был природный талант. Ко второй же относятся те, у кого была такая же решимость, как у меня. Возможно, они были не лучшими футболистами, но они стали таковыми из-за своих внутренних качеств.

Я верю в инстинкт. У меня было хорошее чутьё на футболистов, когда я наблюдал за теми, кого мы могли бы купить. Я мог видеть определённые черты характера, которые говорили мне, что это может быть игрок для «Манчестер Юнайтед». Я видел это в игроках.

Инстинкт при выборе игроков был для меня важен. Точно так же, как при выборе стартового состава. Я бы назвал это инстинктом, а не интуицией», - сказал Фергюсон пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон
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