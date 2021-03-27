«Арсенал» заинтересован в покупке Оршича

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27 Марта 2021, 12:11,
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Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич может сменить чемпионат Хорватии на английскую Премьер-лигу. Интерес к 28-летнему футболисту проявляет лондонский «Арсенал», рапортует Daily Mail.
«Канониры» подыскивают усиление в атакующую линию в связи с возможным уходом француза Александра Ляказетта. Оршич считается одним из приоритетных вариантов лондонского клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Мислав сыграл 22 поединка, забил 14 голов и дважды ассистировал своим одноклубникам. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Мислав Оршич