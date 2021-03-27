Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» нацелился на лидера ПСВ

27 Марта 2021, 10:51,

Голландский нападающий Дониелл Мален может покинуть ПСВ в летнее трансферное окно и переехать в английскую Премьер-лигу. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Согласно данным источника, клуб из Эйндховена оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро. Кроме «Ливерпуля», интерес к Дониеллу проявляет каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне Эредивизии Мален принял участие в 26 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и шесть результативных передач.

В составе сборной Голландии нападающий провел семь матчей и отметился голом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Дониелл Мален
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