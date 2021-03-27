Клопп попросил «Ливерпуль» продлить контракт с Вейналдумом

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27 Марта 2021, 10:21,
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Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум может остаться в «Ливерпуле», об этом информирует 90min.
Источник утверждает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обратился к руководству клуба с просьбой подписать новый трудовой договор с футболистом. Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.
Ранее СМИ сообщали, что Вейналдум близок к подписанию контракта с каталонской «Барселоной».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Джорджиньо провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. В составе мерсисайдцев хавбек выступает с 2016-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп, Джорджиньо Вейналдум
Зря они его отпускает Джорджи когда-то (и сейчас вообщем топчик) был одним из самых лучших ЦПЗ в Европе...