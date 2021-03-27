Клопп попросил «Ливерпуль» продлить контракт с Вейналдумом

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум может остаться в «Ливерпуле», об этом информирует 90min.

Источник утверждает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обратился к руководству клуба с просьбой подписать новый трудовой договор с футболистом. Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что Вейналдум близок к подписанию контракта с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Джорджиньо провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. В составе мерсисайдцев хавбек выступает с 2016-го года.