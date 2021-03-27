Виллиан: «В этом сезоне был худший период моей карьеры»

Вингер лондонского «Арсенала» Виллиан поведал о трудностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне.

«В текущем сезоне у меня была черная полоса. Это, наверное, был худший период в моей карьере с момента дебюта в профессиональном футболе.

Я старался много работать на тренировках, отдавал все силы, чтобы улучшить игру. Мне потребовалось время, но в последних матчах я показываю отличный футбол. Очень рад, что смог вернуться на прежний уровень», - передает слова 32-летнего бразильца Daily Mail.

В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан сыграл 21 поединок и отметился пятью голевыми передачами.