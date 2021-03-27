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Виллиан: «В этом сезоне был худший период моей карьеры»

27 Марта 2021, 09:21,

Вингер лондонского «Арсенала» Виллиан поведал о трудностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне.

«В текущем сезоне у меня была черная полоса. Это, наверное, был худший период в моей карьере с момента дебюта в профессиональном футболе.

Я старался много работать на тренировках, отдавал все силы, чтобы улучшить игру. Мне потребовалось время, но в последних матчах я показываю отличный футбол. Очень рад, что смог вернуться на прежний уровень», - передает слова 32-летнего бразильца Daily Mail.

В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан сыграл 21 поединок и отметился пятью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виллиан
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
27 Марта 2021, 10:53

Надо было оставаться в Челси и не выпендриваться. Играл бы хорошо - продлили бы контракт через год.

0
Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 10:57

Однозначно сплавлять собирались, в тени нынешней молодежи остался бы...

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