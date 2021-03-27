Виллиан: «В этом сезоне был худший период моей карьеры»

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27 Марта 2021, 09:21,
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Вингер лондонского «Арсенала» Виллиан поведал о трудностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне.
«В текущем сезоне у меня была черная полоса. Это, наверное, был худший период в моей карьере с момента дебюта в профессиональном футболе.
Я старался много работать на тренировках, отдавал все силы, чтобы улучшить игру. Мне потребовалось время, но в последних матчах я показываю отличный футбол. Очень рад, что смог вернуться на прежний уровень», - передает слова 32-летнего бразильца Daily Mail.
В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан сыграл 21 поединок и отметился пятью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Виллиан
Надо было оставаться в Челси и не выпендриваться. Играл бы хорошо - продлили бы контракт через год.
Однозначно сплавлять собирались, в тени нынешней молодежи остался бы...