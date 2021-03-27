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Три клуба поборются за Ляказетта

27 Марта 2021, 09:13,

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Согласно сведениям ESPN, заинтересованность в его услугах проявляют сразу несколько европейских клубов. Речь идет о «Севилье», «Атлетико» и «Роме».

Контракт 29-летнео футболиста с английским клубом рассчитан до середины 2022-го года. «Канониры» могут выставить Александра на трансфер, чтобы не потерять игрока бесплатно. О продлении сотрудничества стороны переговоров не вели.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ляказетт провел 25 поединков, отметившись 11 забитыми мячами (три - с пенальти) и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Ляказетт
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Комментарии (2)
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0
vebmen84
27 Марта 2021, 12:34
ляказет тащит клуб на своем горбу.....да, 11 голов маловато..но его трудолюбие и желание добыть результат для команды на высоком уровне.... габонского мажора гнать в шею
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Oscar2
27 Марта 2021, 11:28

Правильно. Традиции нарушать нехорошо. Ни один мало-мальски уважающий себя игрок в болоте, в которое превратил Арсенал за второе десятилетие своего пребывания в клубе месье Венгер в угоду усатому американскому козлу, находиться не хочет. Анри, Сеск, Насри, Сонг, ван Перси, Санчес, в наши дни - Мартинес, теперь единственный нормальный скорер Ляка… И это - не эпизод. Зато паразиты типа кОзила, габонского призрака и им подобных с удовольствием проводят своё высокооплачиваемое безделье под красным зонтиком. Если не будет глобальных изменений в руководстве клуба, Сака, Смит Роу, оба Габриэля, да и ещё не появившийся в команде Салиба быстро найдут себе достойные места для продолжения карьеры.

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