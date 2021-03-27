Три клуба поборются за Ляказетта

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Согласно сведениям ESPN, заинтересованность в его услугах проявляют сразу несколько европейских клубов. Речь идет о «Севилье», «Атлетико» и «Роме».

Контракт 29-летнео футболиста с английским клубом рассчитан до середины 2022-го года. «Канониры» могут выставить Александра на трансфер, чтобы не потерять игрока бесплатно. О продлении сотрудничества стороны переговоров не вели.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ляказетт провел 25 поединков, отметившись 11 забитыми мячами (три - с пенальти) и двумя голевыми передачами.