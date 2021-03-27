Топ-клуб АПЛ претендует на Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует The Telegraph.

Источник сообщает, что 27-летний форвард попал в сферу интересов лондонского «Челси». «Пенсионеры» предпримут попытку подписать Лукаку, если не получится договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежца Эрлинга Холанна.

Стоит напомним, что Ромелу выступал за лондонский коллектив с 2011-го по 2013й годы, однако не смог закрепиться в основном составе команды.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 34 поединка за «нерадзурри», отметившись 25 забитыми мячами и семью ассистами.