Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Топ-клуб АПЛ претендует на Лукаку

27 Марта 2021, 08:59,

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует The Telegraph.

Источник сообщает, что 27-летний форвард попал в сферу интересов лондонского «Челси». «Пенсионеры» предпримут попытку подписать Лукаку, если не получится договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежца Эрлинга Холанна.

Стоит напомним, что Ромелу выступал за лондонский коллектив с 2011-го по 2013й годы, однако не смог закрепиться в основном составе команды.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 34 поединка за «нерадзурри», отметившись 25 забитыми мячами и семью ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
27 Марта 2021, 13:19

что забыл Лукаку в АПЛ ?? это не его , он хорошо прописался в Интере

0
Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 10:55

Возвращение блудного сына, ещё КДБ вернулся было бы просто шик...

0
Манчестерский Иппатий
27 Марта 2021, 10:54

На фиг он нужен!! Он же надевал красную футболку МЮ!! В черный список!

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