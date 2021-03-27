Топ-клуб АПЛ претендует на Лукаку

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27 Марта 2021, 08:59,
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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует The Telegraph.
Источник сообщает, что 27-летний форвард попал в сферу интересов лондонского «Челси». «Пенсионеры» предпримут попытку подписать Лукаку, если не получится договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежца Эрлинга Холанна.
Стоит напомним, что Ромелу выступал за лондонский коллектив с 2011-го по 2013й годы, однако не смог закрепиться в основном составе команды.
В текущем сезоне Лукаку сыграл 34 поединка за «нерадзурри», отметившись 25 забитыми мячами и семью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Эрлинг Холанн
что забыл Лукаку в АПЛ ?? это не его , он хорошо прописался в Интере
Возвращение блудного сына, ещё КДБ вернулся было бы просто шик...
На фиг он нужен!! Он же надевал красную футболку МЮ!! В черный список!