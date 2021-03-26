​Агент: «Слова Бэйла о «Реале» вырвали из контекста»

Агент форварда Гарета Бэйла Джонатан Барнетт в очередной раз высказался по поводу будущего валлийского футболиста.

Несколько дней назад в прессе появились слова Бэйла о том, что он намерен вернуться в «Реал» и провести там оставшийся год по контракту. В настоящий момент валлиец выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды.

В разговоре с ESPN Барнетт заявил, что слова Бэйла о возвращении в «Реал» «были вырваны из контекста». Агент отметил, что ещё слишком рано говорить о будущем его звёздного клиента.

В двадцати пяти матчах этого сезона Бэйл забил десять голов и отдал три результативных паса на партнёров.