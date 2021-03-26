«Арсенал» проявляет интерес к Фекиру

Вингер «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Джакомо Якобеллис в «Твиттере», наибольший интерес к французскому футболисту проявляет лондонский «Арсенал», в который он может перейти уже летом.

27-летний Фекир, некогда подававший надежды, сыграл тридцать матчей за «Бетис» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать пять миллионов евро. В активе Фекира двадцать четыре игры за сборную Франции, за которую он дебютировал в марте 2015 года.