Переход защитника «Браги» в «Ливерпуль» сорвался в последние часы зимнего трансферного окна

Защитник «Браги» Давид Кармо мог перейти в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, английский клуб считал Кармо идеальной кандидатурой для усиления линии обороны. «Брага» же в свою очередь не захотела отпускать защитника за сумму, меньшую тридцати миллионов евро. «Ливерпуль» планировал арендовать Кармо, из-за этого сделка сорвалась в последние часы трансферного окна.

21-летний защитник сыграл двенадцать матчей за «Брагу» в нынешнем сезоне чемпионата Португалии, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость Кармо оценивается в восемь с половиной миллионов евро.