«Тоттенхэм» назвал стоимость Алли

|
26 Марта 2021, 12:12,
|
|
Лондонский «Тоттенхэм» собирается расстаться с полузащитником Деле Алли в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.
Источник сообщает, что руководство английского клуба планирует выручить с продажи 24-летнего футболиста порядка 30 миллионов евро. Алли готов покинуть клуб из-за разногласий с руководством. Деле остался недоволен тем, что «Тоттенхэм» не отпустил его в «ПСЖ» минувшей зимой.
В составе лондонского коллектива полузащитник выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Деле провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Деле Алли, Трансферы футбола - лето 2021
Перешел бы зимой выиграл бы кубков разных и смотриш там наград всяких которых уже давным давно нет у ТТХ...
хотят продать за то, что он обиделся что его не хотели продать, прикольно