«Тоттенхэм» назвал стоимость Алли

Лондонский «Тоттенхэм» собирается расстаться с полузащитником Деле Алли в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.

Источник сообщает, что руководство английского клуба планирует выручить с продажи 24-летнего футболиста порядка 30 миллионов евро. Алли готов покинуть клуб из-за разногласий с руководством. Деле остался недоволен тем, что «Тоттенхэм» не отпустил его в «ПСЖ» минувшей зимой.

В составе лондонского коллектива полузащитник выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Деле провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.