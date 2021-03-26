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«Тоттенхэм» назвал стоимость Алли

26 Марта 2021, 12:12,

Лондонский «Тоттенхэм» собирается расстаться с полузащитником Деле Алли в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.

Источник сообщает, что руководство английского клуба планирует выручить с продажи 24-летнего футболиста порядка 30 миллионов евро. Алли готов покинуть клуб из-за разногласий с руководством. Деле остался недоволен тем, что «Тоттенхэм» не отпустил его в «ПСЖ» минувшей зимой.

В составе лондонского коллектива полузащитник выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Деле провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Деле Алли, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
26 Марта 2021, 14:36

Перешел бы зимой выиграл бы кубков разных и смотриш там наград всяких которых уже давным давно нет у ТТХ...

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Juve96
26 Марта 2021, 13:36

хотят продать за то, что он обиделся что его не хотели продать, прикольно

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