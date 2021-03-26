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«Ливерпуль» не станет подписывать Ремзи

26 Марта 2021, 10:58,

Руководство «Ливерпуля» не ведет переговоры по трансферу валлийского полузащитника Аарона Ремзи, правами на которого владеет туринский «Ювентус». Об этом рапортует журналист Фабрицио Романо посредством «Твиттера».

Согласно данным инсайдера, футболист намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, однако англичане не планируют подписывать игрока.

В нынешнем сезоне Серии А 30-летний полузащитник провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аарона в 20 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Аарон Ремзи
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