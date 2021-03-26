«Торино» не отпустил защитника Синго в «Ливерпуль»

Защитник «Торино» Уилфрид Синго попал в сферу интересов «Ливерпуля», об этом информирует издание Tuttosport.

Источник сообщает, что мерсисайдцы сделали предложение в размере 20 миллионов евро, однако туринский клуб ответил отказом. Что касается позиции Синго, то защитник хотел бы продолжить карьеру в «Милане».

В текущем сезоне чемпионата Италии Уилфрид принял участие в 23 поединках, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в шесть миллионов евро.

Напомним, что «Ливерпуль» испытывает проблемы в оборонительной линии из-за многочисленных травм.