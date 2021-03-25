​АПЛ назвала сроки следующего сезона

На официальном сайте английской Премьер-лиги была опубликована информация о сроках следующего сезона. Он начнётся в субботу, четырнадцатого августа, а завершится в воскресенье, двадцать второго мая. Матчи последнего тура по обыкновению начнутся в одно и то же время.

На текущий момент в английской Премьер-лиге уверенно лидирует «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы имеет высокие шансы вернуть себе чемпионский титул после прошлогоднего триумфа «Ливерпуля».

Отметим, что английская Премьер-лига была создана в 1992 году, придя на смену Первому дивизиону.