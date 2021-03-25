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​«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Сульшером даже без трофея

25 Марта 2021, 17:47,

«Манчестер Юнайтед» не нужно выигрывать Лигу Европы, чтобы Уле Гуннар Сульшер получил новый контракт, сообщает ESPN. По данным источника, руководители «красных дьяволов» довольны прогрессом команды и готовы продлить трудовое соглашение с норвежским специалистом.

Действующий контракт Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2022 года. Норвежский тренер спокоен в отношении своего будущего, но боссы манкунианцев считают, что если Сульшер начнёт следующий сезон без нового контракта, то эта ситуация может отвлекать его.

Отметим, что «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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2
Марченко Максим
25 Марта 2021, 18:29

Ну и правильно ,на )(ера МЮ становиться чемпионом АПЛ ,пусть всегда будут позади МС )) Я ЗА ))

1
ингерман
25 Марта 2021, 18:16

ай.. хорошо бы.. )))

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