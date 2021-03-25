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​Оби Микель: «Азар шёл сразу за Месси и Роналду, но он был самым ленивым»

25 Марта 2021, 16:30,

Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микель высказался по поводу Эдена Азара, ранее выступавшего за лондонский клуб.

«Я всегда говорил, что Азар является одним из самых одарённых футболистов. У его было всё – скорость, сила, мастерство, техника… Он шёл сразу за Месси и Роналду. Он говорил: «Я хочу быть таким же, как они. Я не так хорош, как Месси, ведь он с другой планеты, но я могу быть рядом с Роналду или даже лучше».

Почему у него не получилось? Боже бой, Эден, Эден… В субботу он был лучшим на поле и в одиночку выигрывал матч. Но в понедельник, вторник и остальные дни его не было… На тренировках он стоял, прогуливался… Все сражались в двухсторонках, а он ничего не делал. Он был самым ленивым», - сказал Оби Микель The Athletic.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Эден Азар, Джон Оби Микель
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Комментарии (1)
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artur_one
25 Марта 2021, 17:02

Ох, Азар, ты безусловно один из лучших игроков, но Артур Измайлов по поводу Месси с тобой не согласится)) Жалко мне Артура, что не новость про Месси - один сплошной стресс похоже для него))

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