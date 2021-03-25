Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» планирует расстаться с пятью игроками

25 Марта 2021, 13:12,

Лондонский «Арсенал» планирует разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует издание Mirror.

Согласно данным источника, «канониры» собираются расстаться с пятью игроками. В этот список включены: защитники Давид Луис и Эктор Бельерин, хавбек Мохамед Эль-Ненни, а также нападающие Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» провел 29 поединков, в которых набрал 42 балла. Подопечные Микеля Артеты занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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LMI
25 Марта 2021, 15:28

Не понимаю почему тут присутствует Ляказетт. Если он только сам не решил уйти

0
Oscar2
25 Марта 2021, 14:21

Продать Ляказета и остаться с габонским призраком? Хрень. Остальные - ладно, а Луис и Нкетия - даже хорошо. Но Сашку????????? Не поверю, пока не произойдёт. А произойдёт - сделаю восковую фигурку Артеты и буду протыкать её иголками)))))

0
HG2017
25 Марта 2021, 13:55

В смысле с 15-ю?

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