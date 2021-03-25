«Арсенал» планирует расстаться с пятью игроками

Лондонский «Арсенал» планирует разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует издание Mirror.

Согласно данным источника, «канониры» собираются расстаться с пятью игроками. В этот список включены: защитники Давид Луис и Эктор Бельерин, хавбек Мохамед Эль-Ненни, а также нападающие Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» провел 29 поединков, в которых набрал 42 балла. Подопечные Микеля Артеты занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.