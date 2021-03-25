«Арсенал» планирует расстаться с пятью игроками

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25 Марта 2021, 13:12,
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Лондонский «Арсенал» планирует разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует издание Mirror.
Согласно данным источника, «канониры» собираются расстаться с пятью игроками. В этот список включены: защитники Давид Луис и Эктор Бельерин, хавбек Мохамед Эль-Ненни, а также нападающие Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» провел 29 поединков, в которых набрал 42 балла. Подопечные Микеля Артеты занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон
Не понимаю почему тут присутствует Ляказетт. Если он только сам не решил уйти
Продать Ляказета и остаться с габонским призраком? Хрень. Остальные - ладно, а Луис и Нкетия - даже хорошо. Но Сашку????????? Не поверю, пока не произойдёт. А произойдёт - сделаю восковую фигурку Артеты и буду протыкать её иголками)))))
В смысле с 15-ю?