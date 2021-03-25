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Пау Торрес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

25 Марта 2021, 11:33,

Защитник сборной Испании Пау Торрес, выступающий на клубном уровне за «Вильярреал», хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Manchester Evening News.

Согласно данным источника, 24-летний футболист желает перейти в «Манчестер Юнайтед». Ранее «красные дьяволы» заявили о намерении подписать Торреса в пару к Гарри Магуайру.

Сумма отступных, прописанная в контракте Пау, равняется 60 миллионам евро. Трудовое соглашение игрока с «жёлтой субмариной» рассчитано до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Примеры защитник сыграл 26 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Пау Торрес
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