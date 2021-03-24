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​«Ливерпуль» присмотрится к Начо из «Реала»

24 Марта 2021, 17:37,

В апреле «Ливерпуль» и «Реал» разыграют один из четырёх билетов в полуфинал Лиги чемпионов. Как сообщает AS, мерсисайдский клуб в этих поединках планирует присмотрется к защитнику «сливочных» Начо. Если футболист хорошо себя проявит, «красные» могут постараться подписать его в летнее трансферное окно.

Начо провёл за «Реал» в текущем сезоне двадцать матчей в различных соревнованиях. В них защитник отметился одной результативной передачей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 31-летнего Начо в десять миллионов евро. Футболист является воспитанником «Реала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Начо Фернандес
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