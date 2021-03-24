​Гаттузо может трудоустроиться в АПЛ

В Италии продолжают говорить о возможном уходе Дженнаро Гаттузо с тренерского кресла «Наполи» по окончанию текущего сезона. Как сообщает La Repubblica, летом Гаттузо может трудоустроиться в английском «Вулверхэмптоне». «Волков» возглавляет Нуну Эшпириту, которого слухи то и дело связывают с более статусными клубами.

Дженнаро Гаттузо работает в «Наполи» с декабря 2019 года. В 70 матчах под руководством этого тренера неаполитанцы добились сорока побед при девяти ничьих и двадцать одном поражении.

В двух последних турах Серии А «Наполи» обыграл на выезде «Милан» и «Рому», благодаря чему поднялся на пятое место в турнирной таблице.