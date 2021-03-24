​В «Болонье» подтвердили интерес к Ламеле

Спортивный координатор «Болоньи» Вальтер Сабатини подтвердил интерес клуба к хавбеку «Тоттенхэма» Эрику Ламеле.

«Ламела – в списке тех, кем мы интересуемся. Но позвольте пояснить: пока мы лишь пытаемся понять, есть ли возможность для этого перехода. Конечно, Ламела был бы лучшей заменой для Орсолини, если он уйдёт. Посмотрим», - высказался Сабатини для Il Resto del Carlino.

Стоит сказать, что во времена работы спортивным директором «Ромы» Сабатини осуществил трансфер Эрика Ламелы в римский клуб из «Ривер Плейта».

В нынешнем сезоне 29-летний Эрик Ламела провёл за «Тоттенхэм» двадцать девять матчей, забил четыре гола и сделал один голевой пас. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Ламелу в 16 миллионов евро.