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​В «Болонье» подтвердили интерес к Ламеле

24 Марта 2021, 15:33,

Спортивный координатор «Болоньи» Вальтер Сабатини подтвердил интерес клуба к хавбеку «Тоттенхэма» Эрику Ламеле.

«Ламела – в списке тех, кем мы интересуемся. Но позвольте пояснить: пока мы лишь пытаемся понять, есть ли возможность для этого перехода. Конечно, Ламела был бы лучшей заменой для Орсолини, если он уйдёт. Посмотрим», - высказался Сабатини для Il Resto del Carlino.

Стоит сказать, что во времена работы спортивным директором «Ромы» Сабатини осуществил трансфер Эрика Ламелы в римский клуб из «Ривер Плейта».

В нынешнем сезоне 29-летний Эрик Ламела провёл за «Тоттенхэм» двадцать девять матчей, забил четыре гола и сделал один голевой пас. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Ламелу в 16 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Болонья, Эрик Ламела, Трансферы футбола - лето 2021
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