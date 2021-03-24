Алькантара: «Было тяжело решиться на уход из «Баварии»

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вспомнил о своем уходе из мюнхенской «Баварии».

«Я получал предложения от клубов Примеры, однако эти варианты меня не заинтересовали. Мне хотелось поиграть в английской Премьер-лиге. После разговора с Юргеном Клоппом я сделал выбор. Однако, стоит признаться, что было тяжело решиться на уход из «Баварии», - передает слова испанского полузащитника AS.

29-летний хавбек перешел в мерсисайдский гранд в сентябре прошлого года. Стороны заключили долгосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Тьяго провел 15 поединков, в которых не отметился результативным действиями.