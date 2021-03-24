Алькантара: «Было тяжело решиться на уход из «Баварии»

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24 Марта 2021, 12:53,
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Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вспомнил о своем уходе из мюнхенской «Баварии».
«Я получал предложения от клубов Примеры, однако эти варианты меня не заинтересовали. Мне хотелось поиграть в английской Премьер-лиге. После разговора с Юргеном Клоппом я сделал выбор. Однако, стоит признаться, что было тяжело решиться на уход из «Баварии», - передает слова испанского полузащитника AS.
29-летний хавбек перешел в мерсисайдский гранд в сентябре прошлого года. Стороны заключили долгосрочное соглашение.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Тьяго провел 15 поединков, в которых не отметился результативным действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Бавария, Тьяго Алькантара
Что-то пока у него не особо получается в Ливерпуле. Жаль. Но хочется надеяться. что это - временные трудности.
В Баварии ты был маэстро , а в Лузерпуле очередной середняк.