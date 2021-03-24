Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Алькантара: «Было тяжело решиться на уход из «Баварии»

24 Марта 2021, 12:53,

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вспомнил о своем уходе из мюнхенской «Баварии».

«Я получал предложения от клубов Примеры, однако эти варианты меня не заинтересовали. Мне хотелось поиграть в английской Премьер-лиге. После разговора с Юргеном Клоппом я сделал выбор. Однако, стоит признаться, что было тяжело решиться на уход из «Баварии», - передает слова испанского полузащитника AS.

29-летний хавбек перешел в мерсисайдский гранд в сентябре прошлого года. Стороны заключили долгосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Тьяго провел 15 поединков, в которых не отметился результативным действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Бавария, Тьяго Алькантара
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
24 Марта 2021, 13:17

Что-то пока у него не особо получается в Ливерпуле. Жаль. Но хочется надеяться. что это - временные трудности.

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Навсегда БАВАРЕЦ
24 Марта 2021, 12:56

В Баварии ты был маэстро , а в Лузерпуле очередной середняк.

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