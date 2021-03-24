Вейналдум ответил на вопрос о трансфере в «Барселону»

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону». Ранее СМИ сообщали, что стороны близки к подписанию трудового соглашения.

«Обо мне постоянно появляются слухи, но пока нет конректных новостей. Это лишь данные СМИ, мне больше нечего сказать. Когда станет что-то известно, я сразу сообщу», - приводит слова футболиста газета Marca.

Напомним, что Джорджиньо защищает цвета Ливерпуля» с 2016-го года. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.