Холанн и Рэшфорд - самые дорогие футболисты мира по версии CIES

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24 Марта 2021, 10:11,
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Опубликован очередной рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES.
Международный центр спортивных исследований поставил на первое место нападающего Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Трансферная стоимость этих игроков оценивается в 150-200 миллионов евро.
Далее в рейтинге расположились Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»). Ориентировочная стоимость этих футболистов составляет 120-150 миллионов евро.
Также в топ-10 попали Тимо Вернер, Трент Александер-Арнольд, Альфонсо Дэвис и Френки де Йонг (все - по 90-120 миллионов евро).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанн
посмотрим в этот список лет так через 3-4 половина из них сдуют ветрами судьбы....
Холанн ок, с ним все понятно, но Рэшфорд... да уж. Мбаппе с выпученными глазами заходит за угол )