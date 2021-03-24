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Холанн и Рэшфорд - самые дорогие футболисты мира по версии CIES

24 Марта 2021, 10:11,

Опубликован очередной рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований поставил на первое место нападающего Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Трансферная стоимость этих игроков оценивается в 150-200 миллионов евро.

Далее в рейтинге расположились Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»). Ориентировочная стоимость этих футболистов составляет 120-150 миллионов евро.

Также в топ-10 попали Тимо Вернер, Трент Александер-Арнольд, Альфонсо Дэвис и Френки де Йонг (все - по 90-120 миллионов евро).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
24 Марта 2021, 12:06

посмотрим в этот список лет так через 3-4 половина из них сдуют ветрами судьбы....

1
overkill666
24 Марта 2021, 10:33

Холанн ок, с ним все понятно, но Рэшфорд... да уж. Мбаппе с выпученными глазами заходит за угол )

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