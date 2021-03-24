«Реал» назвал приоритетный вариант усиления атаки

Руководство мадридского «Реала» продолжает подыскивать усиление в атакующую линию команды. Согласно данным Cadena Ser, приоритетным вариантом для «королевского» клуба стал нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Ранее СМИ сватали в мадридский гранд француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна, однако «Реал» в настоящий момент не готов к большим денежным тратам. В клубе считают, что трансфер Кейна обойдется дешевле, нежели переходы игроков «ПСЖ» и «Боруссии».

В этом сезоне чемпионата Англии 27-летний форвард провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2024-го года.