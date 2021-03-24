«Реал» назвал приоритетный вариант усиления атаки

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24 Марта 2021, 09:59,
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Руководство мадридского «Реала» продолжает подыскивать усиление в атакующую линию команды. Согласно данным Cadena Ser, приоритетным вариантом для «королевского» клуба стал нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Ранее СМИ сватали в мадридский гранд француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна, однако «Реал» в настоящий момент не готов к большим денежным тратам. В клубе считают, что трансфер Кейна обойдется дешевле, нежели переходы игроков «ПСЖ» и «Боруссии».
В этом сезоне чемпионата Англии 27-летний форвард провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021
Ага губу закатали Гаррик тоже стоит 120-150 лямов, и куда более стабильно штампует голы (и это при явной не ярко атакующем стиле ТТХ) чем молодые чижики...
Долгий контракт, жадный Тоттенхэм и не самый забивной нападающий в мире. Обойдётся примерно как Холанн. К чему это всё? Кейн забивной, да, но хрен знает, как он заиграет в Испании... Обычно там персонажи из Англии совсем не приживаются.
Обойдётся дешевле? Кейн, играй он в настоящем топе, периодически берущем ЛЧ или, как минимум, добирающимся до финала/полуфинала, был бы сегодня главным - наряду с Месси, куда деваться - претендентом на ЗМ. А Мбаппе и Холланд - безусловно талантливейшие ребята, но всё ещё в какой-то степени школота, особенно Холланд, и им ещё кое-что предстоит сделать и кое-кому, в частности, нам, фанам - доказать. Я так считаю.
Привет, сосед. Ты главное забыл - личность продавца. Одно дело - покупать Мбаппе у арабов или викинга у немчуры, и саааааавсем другое дело - покупать кого- или что-либо, а уж Кейна - в особенности - у еврея. И не просто у еврея - у Леви. И не просто кому ни будь продавать, а Реалу! Да он Пересу такую цену заломит, что дешевле окажется купить Холланда с Мбаппе обоих и сразу, чем одного Кейна.