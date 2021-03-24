Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Конте может покинуть «Интер» и вернуться в АПЛ

24 Марта 2021, 08:17,

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте может сменить клубную прописку, если руководство «нерадзурри» не выделит ему денег на летние трансферы. Об этом информирует Football-Italia.

В случае ухода из итальянского гранда специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Антонио имеет опыт работы в английском клубе. С 2016-го по 2018-й год он занимал пост главного тренера «Челси».

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019-го года. Под его руководством команда уверенно движется к скудетто.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
24 Марта 2021, 09:52

в Му-му как раз ему и место. В перспективе там можно построить вполне боеспособный коллектив....

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