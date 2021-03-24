Конте может покинуть «Интер» и вернуться в АПЛ

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте может сменить клубную прописку, если руководство «нерадзурри» не выделит ему денег на летние трансферы. Об этом информирует Football-Italia.

В случае ухода из итальянского гранда специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Антонио имеет опыт работы в английском клубе. С 2016-го по 2018-й год он занимал пост главного тренера «Челси».

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019-го года. Под его руководством команда уверенно движется к скудетто.