Названы самые популярные клубы в Италии, США и Китае

Международная интернет-фирма по исследованию рынка и анализу данных YouGov опубликовала рейтинг европейских клубов по популярности в некоторых странах. Для его составления использовали следующие индикаторы: восприятие болельщиками, традиции, качество футбола и достижения.

В США самыми рейтинговыми клубами стали «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «Милан». В Китае в тройке сильнейших оказались «Реал», «Барселона» и «Милан». В Италии лучшим остается «Ювентус», который опережает «Милан» с «Интером».