​Бэйл: «Планирую вернуться в «Реал»

Форвард Гарет Бэйл рассказал о своих планах во время пресс-конференции в расположении национальной сборной Уэльса. В настоящий момент Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года.

«Слухи о будущем меня не отвлекают. Основная причина, по которой я перешёл в «Тоттенхэм», - это, прежде всего, футбол. Перед чемпионатом Европы я хочу быть в хорошей форме. Первоначальный мой план состоял в том, чтобы провести сезон в «Тоттенхэме», а затем вернуться на оставшийся год в «Реал». Я планирую вернуться», - приводит слова Бэйла Evening Standard.