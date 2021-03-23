​Бэйл: «Планирую вернуться в «Реал»

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23 Марта 2021, 17:25,
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Форвард Гарет Бэйл рассказал о своих планах во время пресс-конференции в расположении национальной сборной Уэльса. В настоящий момент Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года.
«Слухи о будущем меня не отвлекают. Основная причина, по которой я перешёл в «Тоттенхэм», - это, прежде всего, футбол. Перед чемпионатом Европы я хочу быть в хорошей форме. Первоначальный мой план состоял в том, чтобы провести сезон в «Тоттенхэме», а затем вернуться на оставшийся год в «Реал». Я планирую вернуться», - приводит слова Бэйла Evening Standard.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл