Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

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23 Марта 2021, 12:59,
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Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Интерес к сенегальскому футболисту проявляет «Эвертон», информирует Football Insider.
Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти лично настаивает на подписании 29-летнего африканского защитника. Тренер хорошо знаком с игроком по совместной работе в неаполитанском клубе.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Кулибали со стороны мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Калиду провел 20 матчей, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Калиду Кулибали