Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Интерес к сенегальскому футболисту проявляет «Эвертон», информирует Football Insider.

Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти лично настаивает на подписании 29-летнего африканского защитника. Тренер хорошо знаком с игроком по совместной работе в неаполитанском клубе.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кулибали со стороны мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Калиду провел 20 матчей, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.