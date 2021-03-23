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Анчелотти хочет видеть Кулибали в «Эвертоне»

23 Марта 2021, 12:59,

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Интерес к сенегальскому футболисту проявляет «Эвертон», информирует Football Insider.

Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти лично настаивает на подписании 29-летнего африканского защитника. Тренер хорошо знаком с игроком по совместной работе в неаполитанском клубе.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кулибали со стороны мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Калиду провел 20 матчей, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Калиду Кулибали
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