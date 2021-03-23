Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» может заменить Агуэро нападающим «Саутгемптона»

23 Марта 2021, 09:57,

Форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 28-летнего бомбардира проявляет «Манчестер Сити», подыскивающий замену аргентинцу Серхио Агуэро. У форварда истекает трудовое соглашение с «горожанами» грядущим летом.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Ингс провел 22 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи. Его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Дэнни Ингс
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