Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» планирует сохранить Эдегора

23 Марта 2021, 09:20,

Руководство и тренерский штаб лондонского «Арсенала» довольны игрой норвежского полузащитника Мартина Эдегора, арендованного у мадридского «Реала» до конца сезона-2020/2021.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством «Твиттера», «канониры" предпримут попытку сохранить футболиста в команде. По завершении сезона «Арсенал» проведет переговоры с «королевским» клубом. Стороны обсудят продление аренды или полноценный выкуп Эдегора.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии норвежец провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор
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