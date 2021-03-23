«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Ювентуса»

Хавбек Аарон Ремзи, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Арсенал».

Согласно сведениям Calciomercato, в подписании 30-летнего валлийского полузащитника заинтересован «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ремзи провел 18 поединков, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В составе туринского гранда Аарон выступает с лета 2019-го года.