«Севилья» оценила в 72 млн евро игрока, которым интересовался «Ливерпуль»

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос находится в сфере интересов одного из клубов английской Премьер-лиги, рапортует Football Insider. Речь идет о «Вулверхэмптоне».

Согласно данным источника, «волки» попытаются подписать 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, однако переходу может помешать большая сумма отступных, которую требует андалусийский клуб. «Севилья» хочет выручить с продажи игрока 72 миллиона евро.

Ранее об интересе к Лукасу заявлял еще один английский клуб - «Ливерпуль».

В текущем сезоне Примеры Окампос провел 24 встречи, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Его контракт истекает летом 2024-го года.