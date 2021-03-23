Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Севилья» оценила в 72 млн евро игрока, которым интересовался «Ливерпуль»

23 Марта 2021, 08:40,

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос находится в сфере интересов одного из клубов английской Премьер-лиги, рапортует Football Insider. Речь идет о «Вулверхэмптоне».

Согласно данным источника, «волки» попытаются подписать 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, однако переходу может помешать большая сумма отступных, которую требует андалусийский клуб. «Севилья» хочет выручить с продажи игрока 72 миллиона евро.

Ранее об интересе к Лукасу заявлял еще один английский клуб - «Ливерпуль».

В текущем сезоне Примеры Окампос провел 24 встречи, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Его контракт истекает летом 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Вулверхэмптон, Лукас Окампос
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