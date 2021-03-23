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Салах в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Ливерпуле»

23 Марта 2021, 00:36,

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку команды в феврале. Египтянин получил приз в третий раз подряд. В шести матчах месяца он забил три мяча, а его команда побеждала лишь дважды.

- Приятно выиграть снова. Ощущения приятные, и я счастлив нашими последними результатами, поэтому надеюсь, что мы будем побеждать и в дальнейшем. Мы в сложной ситуации из-за положения в таблице, но верю, что мы всё исправим. В Лиге чемпионов у нас всё получается, - заявил Салах в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей в футболке «Ливерпуля», в которых забил 25 мячей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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