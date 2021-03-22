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​Моура: «Мы верим в Моуринью»

22 Марта 2021, 18:41,

Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура высказался по поводу главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Хорошо, что в футболе у тебя нет времени для того, чтобы плакать. После вылета от «Динамо» тренер рассказал нам многое, но это должно остаться внутри коллектива. У Моуринью большой опыт, он пытался мотивировать нас, и это было очень полезно. Нам нужно хорошо завершить сезон.

Мы все вместе, мы все в одной лодке – вместе проигрываем и вместе побеждаем. То, что произошло в Хорватии, было нашей ошибкой. Мы все ответственны за неё.

Мы знаем, что у экранов нас поддерживает много болельщиков. Мы верим в тренера, потому что знаем его историю. Мы хотим добиться успеха», - рассказал Моура Evening Standard.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Лукас Моура
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