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Хьюз: «Ван де Бек выглядит потерянным в «Манчестер Юнайтед»

22 Марта 2021, 12:56,

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз высказался об игре голландского полузащитника Донни ван де Бека.

«Ван де Беку не хватает практики, это влияет на уровень его игры. Он не понимает, что нужно делать на поле. Сейчас Донни выглядит потерянным. Если он не сможет улучшить качество игры, то покинет «Манчестер Юнайтед». Думаю, клуб уже задумывается о трансфере», - передает слова Хьюза портал Goal.

Ван де Бек перебрался в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» летом прошлого года. Стороны подписали договор до 2025-го года.

В текущем сезоне АПЛ голландец провел 13 поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марк Хьюз, Донни ван де Бек
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