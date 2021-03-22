Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн назвал позорным выступление «Тоттенхэма» на прошлой неделе

22 Марта 2021, 10:30,

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн пообщался с представителями СМИ после победы над бирмингемской «Астон Виллой» (2:0) в чемпионате Англии.

«Нам нужна была эта победа, потому что предыдущие несколько игр мы провели неудачно. Нужно было исправиться за плохие результаты.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» играл ниже своего уровня. Это был позорный отрезок в исполнении нашей команды», - приводит слова нападающего Sky Sports.

По итогам 29 туров английской Премьер-лиги лондонская команда набрала 48 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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