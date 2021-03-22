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Артета оценил игру Эдегора в «Арсенале»

22 Марта 2021, 08:34,

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру норвежского полузащитника Мартина Эдегора, арендованного у мадридского «Реала» до конца сезона.

«С первых дней Мартин показывает, что он лидер. Эдегор оказывает большое влияние на команду, он всегда хочет владеть мячом, идет в прессинг. Вне поля это довольно скромный парень, но на поле он перевоплощается. Мартин показывает свой характер, он очень сильно любит футбол», - передает слова испанского тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний хавбек сыграл восемь матчей и отметился голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Микель Артета, Мартин Эдегор
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