Артета оценил игру Эдегора в «Арсенале»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру норвежского полузащитника Мартина Эдегора, арендованного у мадридского «Реала» до конца сезона.

«С первых дней Мартин показывает, что он лидер. Эдегор оказывает большое влияние на команду, он всегда хочет владеть мячом, идет в прессинг. Вне поля это довольно скромный парень, но на поле он перевоплощается. Мартин показывает свой характер, он очень сильно любит футбол», - передает слова испанского тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний хавбек сыграл восемь матчей и отметился голевой передачей.