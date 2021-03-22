Артета оценил игру Эдегора в «Арсенале»

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22 Марта 2021, 08:34,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру норвежского полузащитника Мартина Эдегора, арендованного у мадридского «Реала» до конца сезона.
«С первых дней Мартин показывает, что он лидер. Эдегор оказывает большое влияние на команду, он всегда хочет владеть мячом, идет в прессинг. Вне поля это довольно скромный парень, но на поле он перевоплощается. Мартин показывает свой характер, он очень сильно любит футбол», - передает слова испанского тренера портал Goal.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний хавбек сыграл восемь матчей и отметился голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Микель Артета, Мартин Эдегор